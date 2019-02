Le groupe de promotion-construction Rabot Dutilleul (Lille, 59) et Resolving (Caluire-et-Cuire, 69), accélérateur digital des métiers de l’immobilier et de la construction, ont signé en janvier 2019 un partenariat en faveur de la digitalisation des métiers de la construction. Rabot Dutilleul Construction est déjà utilisateur de plusieurs solutions technologiques proposées par Resolving sur certains de ses chantiers. Pour aller encore plus loin, grâce à ce partenariat, les dernières technologies de la plateforme collaborative Resolving seront déployées afin de répondre à tous les besoins en matière de BIM, suivi de chantier, gestion documentaire, QSE, etc. Mais il s’agit également de créer de la valeur ajoutée pour les deux partenaires, en s’appuyant sur leurs savoir-faire respectifs pour développer de nouvelles solutions.