À l'occasion du Concours des Inn'ovations organisé par la Région Occitanie, 6 entreprises de l'ex-Midi-Pyrénées ont reçu des prix : - Norimat (Labège, 31), qui développe des procédés de fabrication de pièces complexes, a reçu le grand prix, chiffré à 45K€ ; - Infaco (Cahuzac-sur-Vère, 81), inventrice d'un sécateur électrique, a reçu le prix "Innovation territoriale de l'année" et une enveloppe de 15K€ ; - Water Horizon (Toulouse, 31), à l'origine d'une batterie mobile qui stocke la chaleur perdue des usines pour chauffer les bâtiments, a reçu le trophée de l'énergie positive ainsi qu'une enveloppe de 15K€. Par ailleurs, la société a signé un partenariat avec Dalkia (Saint-André-Lez-Lille, 59) pour s'industrialiser ; - Youstiti (Tarbes, 65), créateur d'un générateur de vidéos souvenirs personnalisées et automatisées pour les centres de loisir, a reçu le trophée de la montagne et une enveloppe de 15K€ ; - Mimbus (Saint-Jean, 31), qui développe une plateforme logicielle pour simulateur virtuel, remporte le prix "entreprise internationale de l'année" et une enveloppe de 15K€ ; - Synapse Développement (Toulouse, 31), spécialisée en traitement linguistique, a reçu le prix "entreprise de l'année" et une enveloppe de 15K€.