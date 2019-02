L'entreprise bioMérieux (CA 2017 : 2,3Mds$ ; Marcy-l'Etoile, 69), acteur mondial du diagnostic in vitro, annonce l'acquisition d'Invisible Sentinel Inc. (40 ETP ; CA 2018 : 9M$). Cette société basée à Philadelphie (USA) développe, fabrique et commercialise des solutions de diagnostic moléculaire innovantes et simples d'utilisation pour la détection rapide, précise et fiable des agents pathogènes et autres contaminants dans les aliments et les boissons. La société rhodanienne a acquis la totalité des actions pour environ 75M$ au comptant, sous réserve de potentiels ajustements d'usage.