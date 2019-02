Le Groupe PSA (Rueil-Malmaison, 92) renforce son pôle de compétences et réaffirme sa stratégie dans les nouvelles mobilités par l’acquisition de la start-up TravelCar (Paris, 75), proposant des solutions de parking et de location de voitures. Cette nouvelle étape constitue pour TravelCar un accélérateur pour la diffusion de ses services et leur optimisation.