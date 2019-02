Les agences William (Labège, 31) et Happy (Toulouse, 31) fusionnent et deviennent Big Happy : une agence conseil maîtrisant le dialogue entre la data et la stratégie de communication. La nouvelle entité projette de réaliser un CA de 1,7M€ dès son premier exercice. Elle ambitionne également de développer ses propres outils d'ingénierie de la data. Enfin, Big Happy entend se développer à l'international.