La société d'origine espagnole Cooltra (Paris, 75), leader européen de la location de scooters, lève 10M€ pour renforcer rapidement son offre de moto-partage, notamment en France où elle est implantée depuis un an. En 2019, l’entreprise espagnole prévoit d’augmenter son chiffre d’affaires de 67% en France et de 62% à l’échelle du groupe. Le développement de Cooltra, notamment en régions, passera par des partenariats tissés avec différentes typologies de professionnels en quête de solutions de mobilité durable pour leurs clients. Un des axes sera de développer les partenariats avec des professionnels du tourisme : hôtels ou camping souhaitant proposer des deux roues électriques à leurs clients. Des discussions sont déjà en cours et des partenariats devraient voir le jour avant l’été. Pour porter ce développement, Fabien Douay est par ailleurs promu directeur général France.