Le Lavoir Moderne (Saint-Ouen l’Aumône, 95), qui propose un service de pressing avec livraison à domicile, a levé récemment 5M€ et s’apprête à lever 20M€ supplémentaires fin 2019. La levée de fonds en cours permettra d’arriver à l’équilibre en fin d’exercice grâce à la mise en service en mars 2019 d’une unité de production de 3.500m² dans le Val d’Oise (95) et le lancement d’une gigafactory de 15.000m² opérationnelle dans la même région en 2020 (cf FE 07/05/2018). La nouvelle usine permettra au Lavoir Moderne d’étendre son service à la banlieue parisienne, avant de se développer dans les plus grandes capitales européennes comme Londres ou Berlin.