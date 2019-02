Primobox, spécialiste de la dématérialisation des flux RH basée à Martillac (33), réalise 3M€ de CA et affiche une croissance de 30% de ses prises de commande en 2018. La société annonce la poursuite de ses investissements techniques et commerciaux afin d'accroître sa part de marché. "Nous entendons accélérer notre développement en étoffant notre équipe commerciale et notre écosystème de partenaires", ajoute Ludovic Partyka, directeur général de Primobox.