Midi 2i, filiale de la Caisse d'Épargne de Midi-Pyrénées basée à Toulouse (31), est spécialisée dans l'ingénierie immobilière. La société réorganise sa direction générale et nomme : - Marie Nedorezoff, directrice générale en charge des services administratifs et financiers de la gestion des fonds et RCCI ; - Jean-Luc Barthet, directeur général du pôle développement en charge des actions de levées de fonds, d'acquisitions, d'arbitrage et de l'asset management. Ils dirigeront sous la présidence de Pierre Cabrol.