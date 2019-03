Pour faire face aux objectifs ambitieux qu’il s’est fixés dans le cadre de son plan moyen terme, PSA Retail (Poissy, 78), groupe de distribution de PSA, recrutera 1.600 collaborateurs dont 800 en France pour la seule année 2019. Tous les emplois commerciaux ou techniques ouverts sont accessibles à tous, sous condition d’avoir le niveau de compétence requis et de partager la passion du service au client qui est la raison d’être de PSA Retail. Les 5 profils les plus recherchés sont des vendeurs VN /VO, des CCS (Conseillers Clientèle Service), des mécaniciens, des carrossiers-peintres et des techniciens experts (diagnostique automobile). Tous les nouveaux collaborateurs se verront offrir une formation qualifiante par la PSA Retail Academy, qui leur permettra d’acquérir ou de renforcer le savoir-faire indispensable à l’exercice de leur profession.