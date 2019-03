Implantée dans la zone d’activités Artoipôle, entre Feuchy et Monchy-le-Preux (62), Soup'Idéale (50 salariés - CA 2018 : 16M€) est une société spécialisée dans la soupe principalement destinée à la grande distribution. Elle a choisi Léa Nature (Périgny, 17) comme nouvel associé pour accentuer ses performances et son développement dans la bio. Cette dernière prend une participation de 35,9% au sein de Soup'Idéale par le biais d'une augmentation de capital, portant ainsi ce dernier d'environ 3,2M€ à plus de 6,6M€. Pour Soup'Idéale, il s’agit d’une nouvelle étape dont l’objectif est de renforcer ses fonds propres pour financer sa croissance. Ainsi, avec l'appui de Léa Nature, Soup'Idéale confirme son ambition de monter la part du bio dans son activité à plus de 50% d'ici 2022 contre 26% aujourd'hui. Léa Nature et Ekibi, deux fabricants de produits bio de Léa Compagnie Biodiversité, lui apporteront de nouvelles opportunités de diversification et leur savoir-faire. L’autre branche d’activité de soupes conditionnées en bouteilles ou en bols, sera également développée. Elle s'adresse tout particulièrement au secteur de la santé avec une forte présence dans les hôpitaux, cliniques et établissements spécialisés tels les Ehpad.