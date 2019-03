Hardis Group (1.115 collaborateurs ; CA env. 116M€ ; Seyssinet-Pariset, 38), entreprise de conseil, de services du numérique et éditeur de logiciels, engage une transmission capitalistique pour accélérer son développement et pérenniser son indépendance. CM-CIC Investissement, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, associé à Bpifrance, renforce son porte-feuille digital en structurant cette opération en tant qu'actionnaire de référence, aux côtés de Nicolas Odet (futur président de Hardis Group), Yvan Coutaz (directeur général) et une trentaine de managers, qui détiendront ensemble près d'un tiers du capital. Les fondateurs accompagnent également cette étape en réinvestissant. Son président fondateur Christian Balmain souhaite prendre sa retraite en 2019. Ce nouvel Hardis Group pourra s'appuyer, dès le lancement de son plan stratégique 2019-2021, sur ses partenaires financiers pour accélérer la transformation du commerce, de l'IT et de la logistique de ses clients par les technologies et l'intelligence artificielle.