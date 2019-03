Perial Asset Management (190 collab.) a cédé son siège historique de la rue Jadin dans le 17ème arrondissement de Paris (75) et a acquis l’immeuble situé au 34/36 rue Guersant, toujours dans le même arrondissement. L’immeuble à usage du bureaux, détenu en pleine propriété, développe une surface d’environ 5.700m². Il sera entièrement rénové et aménagé pour un déménagement prévu à la fin de l’année 2019. L'entreprise a pour ambition de réaliser 760M€ d’investissements pour le compte de ses fonds et mandats sous gestion, en France ainsi que sur les marchés européens déjà identifiés, tout en restant opportuniste sur d’autres marchés de la Zone Euro comme la péninsule Ibérique.