Atream (Paris, 75) acquiert le futur Mama Shelter de la Défense vendu par le Groupe Elysée Monceau (GEM ; Paris). Situé à Puteaux (92) dans le quartier Bellini face à la Seine, cet immeuble de bureaux fera l’objet d’une restructuration lourde et d’une surélévation de 2 niveaux pour être transformé en hôtel comprenant 211 chambres et 2 restaurants, dont un en roof top. La transaction s’est réalisée via la conclusion d’un contrat de VEFA entre GEM et ATREAM lequel sera exploité par l'enseigne Mama Shelter, au travers d’un bail long terme. Les architectes du projet sont Suprem Architectures (Paris, 75) et DGM & Associés (Levallois-Perret, 92).