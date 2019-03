Installé à Ramonville-Saint-Agne (31), le cabinet d'expertise comptable, de conseil et d'accompagnement en ligne Ça Compte Pour Moi (filiale digitale de la Compagnie Fiduciaire - Bordeaux, 33) va recruter. Le cabinet emploie déjà 40 personnes mais entend renforcer ses pôles comptabilité, juridique, social et relation client. Fin 2018, Ça Compte Pour Moi avait fait l'acquisition de nouveaux locaux (3.000m²), un moyen d'anticiper son développement et ces recrutements à venir. Sa prochaine étape : passer le cap des 3.000 clients (2.500 actuellement) fin 2019 et se positionner en tant que numéro un du marché courant 2020.