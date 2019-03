Les anciennes fédérations régionales Cerfrance Midi-Pyrénées et Cerfrance Languedoc-Roussillon opèrent en 2019 un rapprochement pour créer Cerfrance Région Occitanie, basée à Castanet-Tolosan (31). Stéphane Lagarde a été élu à sa présidence tandis que Patricia Granat (présidente de Cerfrance Lozère) a été nommée vice-présidente de la nouvelle entité. Cerfrance Région Occitanie regroupe 8 entités départementales et inter-départementales et représente 40.000 clients, 100 agences, 1.300 collaborateurs et 80M€ de CA.