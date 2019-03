Basée en France à Beauvais (60), RS Components, marque commerciale d'Electrocomponents plc, distributeur multicanal mondial, a signé un accord de distribution en franchise avec CTS Corporation afin d’accompagner le développement en Europe de son groupe Composants Electroniques. Les clients européens ont ainsi accès plus rapidement, grâce à RS, à une large gamme de composants électroniques conçus et fabriqués par CTS et destinés à être employés dans les secteurs des transports, de l'industrie, du médical et des communications.