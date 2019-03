Toulouse Métropole et le Conseil départemental de Haute-Garonne annoncent la conclusion d'un accord de coopération pour une action territoriale et sociale plus efficiente. Le projet avait été lancé le 29 juin 2018. Parmi les projets énoncés : 185M€ seront dédiés à la mobilité et 116M€ permettront d'agrandir et de construire 7 nouveaux collèges. Un appel à projet sera également lancé pour la reconversion de l'ancien hôpital de la Grave.