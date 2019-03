Colas (Paris, 75 ; 11,7Mds€ de CA 2017) a signé un accord pour la cession de Smac (3.400 collab. ; 569M€ de CA ; Issy-les-Moulineaux, 92), fournisseur mondial de solutions d’étanchéité et de bardage au travers de deux divisions : Smac Travaux et Smac Industrie, à une filiale du fonds d'investissement OpenGate Capital (Paris). Avec cette cession et après les acquisitions de Miller McAsphalt et des filiales ferroviaires d'Alpiq en 2018, Colas se recentre et se renforce dans ses activités stratégiques, les infrastructures de transport et les matériaux. La cession de Smac réduira le chiffre d’affaires de Colas d’environ 600M€, mais ne devrait pas avoir d'impact significatif sur le résultat opérationnel. Cette cession a déjà reçu un avis favorable des Représentants du Personnel de Smac et de Colas. Sa réalisation effective reste soumise à l'accord des autorités de concurrence, notamment en France.