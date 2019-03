Altran (Neuilly-sur-Seine, 92), leader de l’ingénierie et des services de R&D, a obtenu un contrat pluriannuel d’une valeur de 65M$ pour fournir des services de conception de puces électroniques ainsi que de développement et de maintenance de logiciel à l’une des plus grandes entreprises de semi-conducteurs au monde. Le contrat, d’une durée de trois ans, mettra à profit son implantation solide et ses centres d’ingénierie client en Asie et en Europe.