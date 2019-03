Fnac Darty (Ivry-sur-Seine, 94) a signé un contrat de crédit d’un montant de 100M€ avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI). Réalisé dans le cadre du "Plan Juncker" cet emprunt sera destiné à financer les investissements de transformation digitale de Fnac Darty en soutien du déploiement de "Confiance+". Conjointement à la mise en place de ce financement, et afin de démontrer son soutien à la recherche crédit indépendante au niveau européen, le Groupe annonce en parallèle avoir reçu la notation BBB- de la part de Scope Ratings. Ce rating vient compléter les notations BB (perspective positive) et Ba2 (perspective stable) reçues respectivement de Standard & Poor’s et Moody’s.