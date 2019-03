Equinix (Saint-Denis, 93), fournisseur international d’interconnexions et de datacentres, a inauguré son nouveau centre International Business Exchange (IBX) PA8 à Paris (75 - cf. FE 01/10/2018). Le datacentre IBX PA8 est conçu pour répondre aux besoins spécifiques de quelques-uns des plus grands acteurs de l’hyperscale, dont les principaux fournisseurs mondiaux de services cloud. Avec le centre IBX LD10 de Londres, ce site préloué à plus de 60% représente 20 mégawatts de capacité prévendue à des clients hyperscale de premier plan.