L’usine PSA de Poissy (78) va produire un véhicule additionnel. Il s'agit d'un nouveau B-SUV (Sport Utility Vehicle) Opel/Vauxhall. L’attribution du nouveau modèle, qui rejoindra la nouvelle ligne de production de l'usine, a été rendue possible grâce à l’amélioration de la performance du site menée depuis 2016. Yann Vincent, Exécutive Vice-Président Industrie et Supply Chain, ajoute : "Nous sommes en ligne avec l’objectif de fabriquer une version électrifiée pour tous nos nouveaux modèles dès 2019 et une gamme 100% électrifiée (électrique ou plug-in hybrid) pour nos 5 marques en 2025."