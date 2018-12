Pitch Promotion et GA Smart Building viennent de signer la future réalisation du campus Orange à Balma (31). Le groupe de télécommunication annonçait début 2018 son implantation (cf. First ECO du 05/02/2018), qui devrait se concrétiser fin 2020. Le permis de construire a été obtenu pour une surface de 19.000m², soit quatre bâtiments de bureaux et un cinquième de restauration. Le site réunira les implantations Est-toulousaines du groupe.