Le groupe d'ingénierie Alios, spécialisé dans les analyses géotechniques et les études de sol et présent à Urrugne (64) et à Canéjan (33), vient de s'implanter en Espagne. Le groupe a en effet fait l'acquisition de la majorité du capital d'Ikerlur, bureau d'études géotechniques de Guipuzcoa. Alios compte ainsi s'implanter sur les marchés espagnols et latino-américains, notamment dans la construction et la production d'énergie éolienne. Une diversification de son portefeuille client est également prévue.