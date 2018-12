Prestataire de service en ingénierie et bureau d’études intégrateur, MDI Technologies (150 salariés, 10M€ de CA) va prochainement implanter son siège, actuellement situé à Rouen (76) dans la Tour Vauban, à Saint-Etienne-du-Rouvray (76), à proximité de ses ateliers de montage. Les travaux sont en cours pour livraison fin 2019. Consciente des enjeux d’une ingénierie qui va muter et de la nécessité pour les sous-traitants d’être en capacité d’accompagner cette mutation, MDI Technologies a de fortes ambitions qui concourent à accompagner ses clients dans leur stratégie 4.0 et l’intégration de l’intelligence artificielle, et s’intègrent dans un plan global d’investissement d’environ 550K€. Ces ambitions passent par le développement de sa croissance organique en proposant une offre complète intégrée, et l’accélération de ce mouvement avec des croissances externes ciblées, soit sur les complémentarités de l’activité soit sur des zones géographiques. Avec sa nouvelle entité MDI Process (cf. FE 02/07/2018), MDI Technologies a également vocation à pénétrer des nouveaux marchés, ce qui passe par l’acquisition de nouvelles technologies et de nouvelles machines (centre d'usinage numérique 5 axes, rafraîchissement du parc détour numérique...), suivie d’investissements en formation pour ses collaborateurs. L’international constitue un autre axe fort du développement de l'entreprise qui compte déjà des filiales au Maroc, en Turquie pour accompagner ses clients à l’export, et vient de démarrer une filiale au Sénégal (cf. FE 29/11/2018). L’entreprise vise à présent un développement en Belgique et une croissance externe en Espagne. Toutes ces ambitions se traduisent par une politique active en matière de recrutements, avec l’objectif de recruter 30 à 40 personnes au global dans les prochains mois. La demande porte principalement sur les métiers "Usinage" pour lesquels l’entreprise accompagne ses employés par le tutorat et la formation, et les métiers d’ingénierie (ingénieurs productique, conception, robotique, automatisme). Pour déployer sa stratégie de développement, MDI Technologies renforce aussi son encadrement avec le recrutement d’ingénieurs commerciaux, de gestion d’affaires et d’ingénieurs de recherche.