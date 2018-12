Anjou Électronique (Longué-Jumelles, 49 ; groupe Ametra) est spécialisée dans le développement et l'intégration de systèmes électriques et électroniques, intervenant pour de grands donneurs d'ordres de l'aéronautique, de la Défense, de l'énergie, du ferroviaire ou encore du médical. Elle fournit des ensembles câblés conçus sur-mesure, de très haute précision, destinés à être intégrés dans des équipements critiques comme le radar ou les commandes de vol du Rafale par exemple. L'entreprise de 190 salariés, qui célèbre cette année ses 40 ans d'existence, enregistre en 2018 un CA de 14M€ (+5%). Ces deux dernières années, elle a investi 120K€ dans des outils numériques, destinés à faciliter le quotidien des collaborateurs et à réaliser des gains de productivité et de compétitivité. Anjou Électronique va continuer à investir dans les nouvelles technologies, tout en gardant en ligne de mire la maîtrise des coûts et le bien-être des salariés, pour porter des projets industriels de grande envergure dans l'Hexagone mais également à l'international, en Inde, dès 2019. Cette même année, elle ambitionne de recruter 20 personnes.