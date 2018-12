Spécialisée dans la recherche et le développement de médicaments contre les maladies du système nerveux central et les cancers, la société biopharmaceutique Domain Therapeutics (Illkirch, 67) a annoncé le 4 décembre 2018 la signature d'un accord de collaboration de recherche et de licence avec le groupe pharmaceutique allemand Boehringer Ingelheim, portant sur des Récepteurs Couplés aux Protéines G (RCPGs) orphelins dans le domaine du système nerveux central. Domain recevra un versement à la signature, puis sera éligible à des paiements d’étape de recherche, de développement et de commercialisation ainsi qu’à des redevances sur les ventes.