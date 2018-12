Les groupes Socomore (Vannes, 56), qui conçoit, fabrique et commercialise des solutions de chimie de spécialité destinées aux opérations critiques (principalement pour l'aéronautique), et Mäder (Lille, 59), un leader international indépendant des peintures, résines et composites (notamment pour le ferroviaire et l'automobile), ont signé le 23 novembre 2018 un "accord de négociation exclusive" dans le but de créer une coentreprise. Ce rapprochement permettra de créer un acteur majeur dans les revêtements qualifiés pour l’aéronautique (peintures anticorrosion, antiérosion, finition, etc.), grâce aux complémentarités de leurs équipes et de leurs gammes produits.