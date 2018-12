Le groupe SII (Paris, 75), société de conseil en technologies, recrute 1.500 nouveaux collaborateurs en CDI (95%) sur l’ensemble du territoire national pour son nouvel exercice 2018-2019. Afin d’être en phase avec son plan de développement, la société est à la recherche de nouveaux talents pour enrichir ses équipes sur l’ensemble de ses métiers (ingénieurs, experts, chefs de projet, architectes, commerciaux, etc.). Les recrutements concernent les régions suivantes : - Plus de 650 en région parisienne, ainsi qu’à Bourges (18) et Rouen (76) ; - 230 sur l’Ouest entre Rennes (35), Nantes (44), Brest (29), Lannion (22), Caen (14), Le Mans (72) et Niort (79) ; - 250 sur le Sud-Ouest entre Toulouse (31) et Bordeaux (33) ; - Plus de 200 sur le Sud-Est entre Lyon (69), Aix en Provence (13), Sophia Antipolis (06), Grenoble (38), Montpellier (34), Toulon (83), Valence (26) ; - 120 dans le Nord-Est entre la métropole Lilloise (59) et le Grand-Est.