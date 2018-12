La start-up Expensya (60 collab ; Paris, 75), qui a développé une solution intelligente de gestion de notes de frais, a levé 4M€ auprès d’ISAI et de Seventure Partners, ainsi que de TDR et de Business Angels, investisseurs historiques qui renouvellent leur confiance à cette occasion. "Cette levée de fonds renforce nos capacités en R&D et va permettre d'accompagner notre vision de rendre intelligentes les notes de frais, tant sur le marché français qu'à l'international, souligne Karim Jouini, CEO et co-fondateur. Nous allons également intensifier le recrutement de nouvelles forces commerciales pour répondre au mieux aux besoins de nos clients et déployer notre stratégie à l’international."