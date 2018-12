Idec (Paris, 75) et Faubourg Promotion (Paris, 75), deux filiales du groupe Idec, viennent de lancer les travaux d’une nouvelle opération à Wissous (91). A sa livraison en août 2019, ce projet logistique accueillera Satexport, une filiale de Sotracom (Roissy-en-France, 95) spécialisée dans le transit douanier de denrées alimentaires. Ce bâtiment vise à réceptionner les produits alimentaires, les conditionner en fret avec de les expédier vers les clients finaux. Idec et Faubourg Promotion ont apporté une réponse globale à Sotracom pour l’implantation de ses nouvelles installations à Wissous, en remplacement d’un site existant qui ne correspondait plus à ses besoins. Cet ouvrage s’organise autour d’une importante zone de stockage qui comprend deux cellules à froid positif de 1.900m² et 1.500m² avec 9 quais, dont une porte dédiée à la charge et la décharge de conteneurs. Ce bâtiment comprend également une chambre froide négative de 100m², des locaux de charge et des bureaux de 630m² pour accueillir les fonctions administratives de l’entreprise.