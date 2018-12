SISP, filiale de Sica Atlantique (La Rochelle, 17) spécialisée dans la manutention portuaire de matériaux brutes et liquides, annonce ses projets 2019. Une unité de production de solution aqueuse sera créée sur site et exploitée par SISP qui produira un additif destiné aux catalyseurs des véhicules diesel. La société entend ainsi compléter sa gamme de trafics récurrents. La production serait acheminée vers les sites de production de l'arc Atlantique. En 2018, son activité "lessive de soude" a connu une forte croissance et SISP est en discussion avec son client pour une éventuelle augmentation des capacités.