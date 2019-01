Solocal (Boulogne-Billancourt, 92), leader de la communication digitale locale, étoffe son département marketing avec l'arrivée de Maria Alejandra Gacias, directrice de la connaissance client et du CRM, et Charlotte Millet, directrice de la communication. "Expertes reconnues dans leurs domaines respectifs, Maria Alejandra et Charlotte vont insuffler une nouvelle dynamique qui va aider à la concrétisation de la promesse de Solocal : être le partenaire local, digital de confiance, de toutes les entreprises en France. La double expertise de data science et CRM de Maria Alejandra va nous permettre d’approfondir notre connaissance des clients, de les fidéliser et de les développer. Charlotte, de son côté, aura pour mission principale de faire connaître Solocal au sein de l’écosystème digital et local en capitalisant sur le nouveau positionnement et la nouvelle identité de marque", commente Pascale Furbeyre, directrice marketing du groupe.