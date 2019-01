Fretlink (70 collab ; Boulogne-Billancourt, 92), commissionnaire de transport digital, accompagne au quotidien 300 entreprises - PME et grands groupes - dans la sécurisation, le pilotage et l'optimisation de leur organisation transport. Parmi ces expéditeurs figurent des entreprises telles que Procter & Gamble, Showroomprivé, Colas, McBride, Ferrero, Rio Tinto, Chep, Nestlé, Mars, AB InBev ou encore Bouygues Construction. Forte d'un chiffre d'affaires annuel multiplié par dix en un an, la start-up annonce l'ouverture de nouveaux bureaux européens dès 2019. Paul Guillemin, CEO et Co-Fondateur de Fretlink, ajoute : "D'ici à la fin d'année prochaine, nous souhaitons avoir multiplié par 4 nos résultats et atteindre un chiffre d'affaires annuel de 60M€, avec une équipe de 120 à 150 collaborateurs."