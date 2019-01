Le laboratoire de Dynamique des Fluides (Dynfluid) du campus Arts et Métiers de Paris (75) et Valeo (Paris) s’associent pour créer un laboratoire ayant pour objectif de développer des outils numériques et expérimentaux. Ces outils permettront le développement de composants et systèmes thermiques innovants dédiés à la gestion thermique du véhicule électrique du futur. La création du laboratoire commun a été officialisée le 6 décembre 2018 sur le campus Arts et Métiers de Paris. Co-dirigé par le Dr.Kamel Azzouz, directeur Métiers Thermiques & Thermodynamiques chez Valeo, et par le Pr. Sofiane Khelladi, responsable de l’équipe énergétique, turbomachines et écoulements du Dynfluid, ce laboratoire commun étudiera notamment le développement de nouvelles techniques expérimentales avancées de type PIV (vélocimétrie par image de particules) et LDV (vélocimétrie laser doppler).