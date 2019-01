Île-de-France Mobilités (Paris, 75), qui prépare l’arrivée des bus propres en Grande Couronne, va convertir 9 dépôts pour accueillir des bus électriques (Argenteuil, 95) et bio-GNV [Villepinte, (93), Lieusaint (77), Limeil-Brévannes (94), Conflans-Ste-Honorine (78), Bailly-Romainvilliers (77), Génicourt (95), Magny-en-Vexin (95), Saint-Ouen l’Aumône (95)]. Cette opération permettra d’accueillir près de 600 bus propres qui circuleront sur les routes d’Île-de-France à partir de 2020. La totalité des travaux sont financés par Île-de-France Mobilités, pour un budget de 34M€. Parallèlement, la RATP a engagé, pour le compte d’Île-de-France Mobilités, un plan pour convertir l’ensemble de ses 25 dépôts à l’horizon 2025. Des bornes de chargement pour véhicules électriques seront installées dans ces dépôts, et les espaces de maintenance jusque-là destinés aux bus diesel seront équipés des équipements adaptés aux bus propres. Des espaces de compression et de stockage du gaz doivent aussi être installés au plus près des points de livraison du réseau GRDF. Tous ces aménagements constituent une première phase de travaux, dans l’objectif d’une mise en service en 2020.