Dans le cadre du développement, par l'Université de Poitiers (86), l'ENSMA (École Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechnique ; Chasseneuil, 86) et le CNRS, d'un "Campus aéronautique et transport" sur le site du Futuroscope à Chasseneuil, la Région Nouvelle-Aquitaine a décidé lors de la commission permanente du 16 novembre 2018 d'un soutien majeur. Elle apporte 8M€ à l'Université pour financer, intégralement, la construction de la seconde tranche de la plate-forme technologique "Prométée" (Programmes et moyens d'essais pour les transports, l'énergie et l'environnement). La plate-forme Prométée regroupe, sur un site de 2.500m² localisé sur le campus du Futuroscope, des équipements de pointe permettant de développer la recherche dans ces domaines. Ces recherches sont principalement réalisées par l'Institut Pprime, unité de recherche du CNRS associant l'université de Poitiers et l'ENSMA. "La Région [accompagne l'Université] pour la construction de 2.000m² supplémentaires d'infrastructures spécialisées capables d'accueillir de nouvelles installations", explique Alain Rousset, président de la collectivité. "L'Université de Poitiers, l'ENSMA, le CNRS et les partenaires industriels (notamment le CNES) assurent l'apport des équipements scientifiques, pour une valeur d'environ 4M€", ajoute Yves Jean, président de l'université.