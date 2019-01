La Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat et la Communauté de Communes du Pays du Sânon, qui regroupent un total de 72 communes, ont confié depuis le 1er janvier 2019 la gestion de leurs déchets au groupe Veolia (siège à Paris, 75 ; 169.000 salariés ; 25,12Mds€ de CA). "C’est une première en France que le choix d’une délégation de service public pour un contrat global de collecte et de traitement des déchets sur un tel périmètre", indique le communiqué de Veolia. D’un montant de 65M€ pour une durée de 10 ans, ce contrat a pour ambition de réduire de 40% la production d’ordures ménagères résiduelles et de recycler 100% des déchets des collectivités concernées.