Créé à Tours (37) en 2001 où il a toujours son siège, le groupe Edgard Opticiens (130 collaborateurs ; 16M€ de CA 2018) est une enseigne de vente de lunettes positionnée sur le marché haut de gamme. Il compte 12 magasins Edgard et 7 Générale d’Optique, principalement situés dans l’ouest. Il souhaite à présent dupliquer son concept premium à l’échelle nationale et ambitionne d‘ouvrir 2 à 3 magasins par an. Après trois ouvertures en 2018 - Le Mans (72), Saint-Germain-en-Laye (78) et Nantes (44), il vient notamment de racheter des magasins indépendants créateurs à Lyon (69) et à Bordeaux (33), lesquels prendront le nom d’Edgard Opticiens et seront gérés par deux opticiens associés. Afin de poursuivre son développement, Edgard Opticiens ouvre son capital à Ouest Croissance (Saint-Herblain, 44), Bpifrance et Crédit Agricole Régions Investissement – CATP Expansion qui investissent à hauteur de 20% de son capital en fonds propres et quasi fonds propres.