Le Groupe Mont Blanc Matériaux (Megève, 74) est un acteur indépendant spécialiste des travaux publics et des services associés (déneigement, contrôles des réseaux, curage, etc.). Afin de compléter son offre de services et d'être capable de répondre à des appels d'offres plus importants, il a été réalisé concomitamment à une opération de MBO, l'acquisition de la société Mabboux Parcs et Jardins (Combloux, 74), en forte croissance, spécialisée dans l'entretien et l'agencement d'espaces verts. L'ensemble consolidé affiche 13M€ de CA.