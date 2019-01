Active dans l'identification, l'optimisation et la production de biomolécules végétales rares à destination des industries cosmétiques, pharmaceutiques et agrochimiques, Plant Advanced Technologies (PAT ; Vandoeuvre-lès-Nancy, 54) a annoncé le 26 décembre 2018 la réalisation d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de deux groupes industriels et l'Institut Lorraine de Participation (ILP-Sadepar) d'un montant global d'1,09M€, prime d'émission incluse. Cette levée de fonds va permettre de financer le développement de PAT et de ses nouveaux produits.