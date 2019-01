Cryobeauty Pharma (Chartres, 28), fondée en 2016, a développé une technologie de pointe très innovante de cryothérapie à destination du grand public pour le traitement de désordres cutanés : la cryothérapie sélective. Avec l’obtention du marquage CE début 2018, l'entreprise a commercialisé en France en mars 2018 son premier dispositif médical de classe IIa de cryothérapie sélective : Cryobeauty® Mains, traitement des taches brunes. Aujourd'hui, la société a de très fortes ambitions de ventes en France dans de nombreux circuits (pharmacies, parapharmacies et instituts de beauté) et à l’international, ce qui nécessitait un renforcement de ses fonds propres. C'est pourquoi, elle vient de réaliser un tour de table de 1,5M€ auprès des fonds Loire Valley Invest, Centre Capital Développement et d’un Family Office. L'opération va lui permettre d’accélérer son programme de recherche et développement vers de nouvelles indications et mettre en place un plan de communication grand public puissant.