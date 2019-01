Le groupe de construction navale (catamarans de croisière et monocoques) Fountaine Pajot, basé à Aigrefeuille-d'Aunis (17 - 136,8M€ de CA 2018), clôt l'année 2018 avec une augmentation de 47% de ses commandes. Il annonce ainsi le déploiement du deuxième volet de son plan OCEAN 40 : le site industriel de La Rochelle (17) sera réaménagé tandis qu'une nouvelle usine, type usine du futur, sera construite à Aigrefeuille-d'Aunis pour juin 2019 (6.000m² seront dédiés à des productions automatisées). Un projet industriel sera lancé chez Dufour Yachts (Périgny, 17), propriété du groupe. Baptisé NOVA, il tourne autour de 4 axes : l'augmentation des capacités de production, la flexibilité des lignes de production, l'efficacité des process (Lean Management) et l'anticipation de nouveaux recrutements. Parmi les références à venir au catalogue de Fountaine Pajot : le MY40 (Motor Yacht) en janvier 2019 et un catamaran de 45 pieds en septembre 2019.