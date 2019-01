La guide de gastronomie Gault&Millau (Courbevoie, 92) est cédé à Jacques Bally et ses investisseurs représentés par Vladislav Skvortsov. Jacques Bally succède ainsi à Côme de Chérisey à la tête de l’entreprise. "Tout en restant fidèle aux valeurs historiques et aux fondamentaux qui ont fait de Gault&Millau les propagateurs de la nouvelle cuisine, nous avons de grands projets de développement en France et à l’étranger", explique Jacques Bally.