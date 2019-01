Stimio est une start-up de Carquefou (44) spécialiste de la conception, de la production et de la commercialisation d'objets connectés IoT sur le marché B2B. Comptant aujourd'hui plus de 25 salariés, l'entreprise née en 2014 se positionne sur les marchés ferroviaire, logistique et industriel. Elle compte parmi ses clients la SNCF, La Poste ou encore Thales. Elle vient de réaliser une première levée de fonds de 1,3M€ auprès de CM-CIC Innovation. Cette opération primordiale va lui permettre d'accélérer son développement à l'international (en Europe pour démarrer), de poursuivre la construction de sa plate-forme technologique et d'améliorer son processus d'industrialisation. "Le marché B2B est clairement le futur de l'IoT et cela impose de développer des solutions et produits conformes à des exigences industrielles et dotés de technologies avancées dans une approche modulaire et évolutive", commente le président David Dorval. "Ce financement va contribuer à soutenir le développement de ces technologies et permettre à Stimio d'intégrer de nouveaux marchés dont le potentiel et la réalité s'affirment de manière conjointe".