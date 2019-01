TreeFrog Therapeutics (Talence, 33) développe un process de production en masse de cellules souches. La société annonce avoir bouclé un tour de table de 600K€ grâce à Aquiti Gestion (fonds ACI et Naco), à l'Irdi Soridec Gestion et à l'investisseur privé John Samson (dirigeant de la filiale française de Better Collective, Paris, 75). "Avec ce premier tour, nous sécurisons notre portefeuille de brevets, nous renforçons nos fonds propres pour accéder à la subvention i-LAB et confirmons notre ancrage aquitain pour le développement de notre outil industriel", explique Kevin Alessandri, dg. TreeFrog Therapeutics révèle également être entré en négociation pour une autre levée de fonds, encore plus importante.