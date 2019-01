SchoolMouv, pépite toulousaine (31 - 30 salariés) dédiée à l'accompagnement scolaire, lève 2,5M€ auprès de M Capital, Matmut Innovation et Swen Capital Partners. Ce financement permettra à la société de développer ses offres et son service avec notamment la création d'exercices interactifs accompagnés d'une couche de gamification. Le développement technologique va également se poursuivre, avec plusieurs innovations à la clé prévues en 2019. SchoolMouv entend recruter une dizaine de personnes d'ici mi-2019, principalement des développeurs, et déménagera dans des locaux plus spacieux au centre de Toulouse afin d'héberger ses nouveaux effectifs.