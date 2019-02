L'Aerospace Valley (Toulouse, 31) et l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées signent un partenariat afin de valoriser leurs compétences mutuelles durant les prochaines années. Leurs principaux objectifs : faciliter le travail en réseau, contribuer à l'adéquation de l'offre de formation et des besoins industriels et favoriser le développement économique. Cette collaboration vient également en soutien de la participation de Toulouse à l'appel d'offres national pour l'enseignement universitaire de l'Intelligence Artificielle (Aniti).