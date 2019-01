Le spécialiste américain de l’engagement client digital Urban Airship acquiert Accengage (Paris, 75), leader européen des technologies de CRM mobile et de notifications push. Ensemble, Urban Airship et Accengage constituent désormais le plus grand acteur mondial du secteur de l’engagement client mobile, proposant des solutions en plein essor pour les applications mobiles, les sites web, le SMS, l’e-mail, les portefeuilles mobiles et d’autres canaux. Tous les collaborateurs d’Accengage rejoignent Urban Airship, à commencer par son CEO et cofondateur Patrick Mareuil, appelé à prendre la tête des opérations européennes au poste de directeur général EMEA depuis le nouveau bureau parisien de la société. Urban Airship continuera d’enrichir et de supporter pleinement la solution Accengage tout en en développant rapidement une plateforme combinée offrant le meilleur des capacités des deux sociétés.